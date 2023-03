TIM è mostruosa, le offerte da 100GB in 5G sono quasi gratis per battere WindTRE

Quando un provider decide di rimettere le cose in chiaro, lo fa in maniera abbastanza eclatante. I vecchi prezzi, quelli che tutti conoscevano un tempo, sono ormai fortunatamente un lontano ricordo, visto che nessuno più a voglia di sottoscrivere offerte che superino i 10 € mensili.

Ovviamente questa cifra è abbastanza orientativa, dal momento che nessuno disdegnerebbe pagare di meno per avere tanti contenuti a propria disposizione. Indipendentemente dalla tipologia del gestore sono queste le caratteristiche che gli utenti cercano nel mondo della telefonia mobile attuale. Le cose rispetto al passato sono estremamente cambiate non solo per il prezzo, ma soprattutto per l’insieme totale delle peculiarità di ogni offerta e di ogni provider. Se prima gli utenti privilegiavano la grande qualità dei classici gestori, oggi non è più così. Infatti è questo il momento perfetto per un gestore come TIM per far capire che anch’esso può dare opportunità convenienti al pubblico.

TIM ha l’asso nella manica, o meglio gli assi: ecco le due nuove Wonder piene di giga con prezzo shock

Proprio per tale motivazione sono nate due offerte straordinaria che già da qualche mese stanno rimettendo in piedi il provider più famoso d’Italia. Si tratta delle due nuovissime Wonder, promozioni mobili che arrivano ad offrire il massimo.

Parlando della prima soluzione, si può notare come a primo impatto il prezzo sia vantaggioso: costa solo 7,90 € al mese. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi e 70 giga di traffico dati in 5G. La seconda variante invece arriva a 100 giga con la rete 5G inclusa e con un prezzo di 9,90 € al mese.