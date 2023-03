Telefoni del passato e smartphone che valgono una FORTUNA

Alcune storie fanno parlare tanto per quanto siano interessanti e affascinanti. Ultimamente diverse persone hanno scoperto di avere in casa dei vecchi telefoni o alcuni dei primi smartphone che ad oggi possono avere un valore nettamente superiore a quello che era in passato quando venivano venduti nelle vetrine dei negozi. Ce ne sono alcuni che di certo conoscete.

Telefoni e smartphone del passato possono valere molto di più oggi, ecco alcuni modelli che potreste avere conservati in casa

Partendo dal primo, forse il più iconico dei dispositivi mobili soprattutto durante i primi anni 2000, ecco che non può che risaltare il famosissimo Nokia 3310. Stiamo parlando di un dispositivo che tutti hanno visto almeno una volta tra le proprie mani, il quale è stato dichiarato un vero e proprio mito per via del suo design estremamente compatto ma soprattutto per la resistenza estrema ad ogni tipo di urto o caduta. Tante immagini in rete, spesso anche divertenti, celebrano questo Nokia come un avere propria divinità nel mondo dei telefoni. Chiunque dovesse averlo ancora in ottimo stato di conservazione, deve sapere che potrebbe valere anche oltre i 300 €.

A seguire c’è un altro dispositivo di Nokia, il Mobira Senator. Dimensioni nettamente più generose quel di questo telefono, il quale risulta uno dei primi telefoni cellulari della storia. Se tenuto in ottimo stato, potrebbe valere anche oltre i 1000 €.

Infine lo spazio viene riservato a lui, il primo iPhone in assoluto. Stiamo parlando del dispositivo presentato da Steve Jobs, il quale oggi in buono stato di conservazione potrebbe valere oltre i 1000 €.