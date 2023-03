Sim Swap, come riconoscere e salvarsi dalla nuova truffa subdola

Nell’ultimo anno, il SIM Swap è emerso come una delle truffe informatiche in rapida crescita a livello globale. Questa pratica illecita consiste nel prendere il controllo del numero di cellulare di una vittima per accedere ai servizi associati. Ecco una panoramica per riconoscere il SIM swapping e proteggersi da essa.

Sim Swap: fate attenzione alla nuova frode!

Se sei vittima di SIM Swapping, il tuo numero di telefono potrebbe essere utilizzato per accedere a servizi che richiedono l’autenticazione tramite cellulare. Il tuo numero di telefono è un elemento chiave della tua identità digitale e la violazione di tale dato può compromettere la tua sicurezza informatica.

I truffatori richiedono una nuova SIM agli operatori, sfruttando le procedure di furto o deterioramento, o avviando una portabilità del numero verso un altro gestore, senza che il legittimo titolare ne sia a conoscenza. Spesso, grazie a tecniche di social engineering, i malintenzionati riescono a convincere gli operatori di essere i veri proprietari delle SIM.

L’AgCom ha recentemente rafforzato i controlli nei processi di sostituzione delle SIM e nelle richieste di portabilità. Tra le nuove misure: solo il titolare della SIM può richiedere il cambio, la sostituzione o la portabilità; il rivenditore deve identificare l’utente e richiedere documenti; il gestore deve inviare una richiesta di validazione della procedura all’utente via SMS.

Come accorgersi della clonazione SIM? Innanzitutto presta attenzione a messaggi che preannunciano il passaggio a un altro operatore da un numero sconosciuto, SIM che smettono di funzionare, messaggi allarmanti o notifiche che chiedono di reimpostare la password dei tuoi account o servizi e notifiche di accesso ai tuoi account da paesi diversi dal tuo. Una volta individuati, segnala il problema alla tua banca, verifica gli account che usi più spesso e modifica le password, denuncia il furto del tuo numero e richiedi all’operatore di bloccare la SIM associata. Per prevenire gli attacchi Sim Swap, non lasciare il telefono incustodito, conserva la custodia della tua SIM con il suo codice ICCD, attiva sistemi di allerta e verifica in due passaggi, e fai attenzione a dove inserisci il tuo numero di telefono online.