MediaWorld offre Apple e Samsung al 60% di sconto, prezzi quasi gratis

Con MediaWorld è davvero difficile scherzare. La concorrenza non può nulla contro prezzi del genere, quelli rappresentati nell’ultimo volantino lanciato per questa seconda metà del mese di marzo. Ci sono sconti clamorosi che riguardano in particolar modo la telefonia, quella dei top di gamma.inoltre ricordiamo che sarà possibile anche finanziare l’intero importo riuscendo a beneficiare dei tassi allo 0%.

MediaWorld, le altre aziende escono con le ossa rotte: il nuovo volantino promuove prezzi straordinari sulla telefonia

Sul volantino di MediaWorld ci sono oggi sconti clamorosi a partire soprattutto dai dispositivi Apple. L’iPhone 13 viene venduto a 899 €, mentre passando alla nuova gamma ecco iPhone 14 Plus ed iPhone 14 Pro Max in grande sconto.

Il primo dei due costa 1129 €, mentre il secondo arriva a 1149 €. Ricordiamo che si tratta in entrambi i casi della versione da 128 giga di memoria.