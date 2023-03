Come ben sappiamo, ormai da anni, Apple sforna annualmente un nuovo iPhone. L’azienda di Cupertino, fondata nel 1976 da Steve Jobs è attualmente una delle multinazionali tecnologiche Big Tech del mondo.

Apple è famosa in tutto il mondo per i suoi software e sistemi operativi ma soprattutto per i suoi dispositivi elettronici come computer, tablet e telefoni cellulari.

Il fiore all’occhiello dell’azienda tecnologica è sicuramente iPhone, il suo famoso smartphone. Basti pensare che Apple conta circa 1,8 miliardi di dispositivi nel mondo, e tra questi solo un miliardo sono iPhone.

iPhone è uscito per la prima volta il 29 giugno 2007 e dall’allora si sono susseguiti una serie di modelli sempre più avanzati, a pari passo con l’evoluzione tecnologica. Nell’autunno del 2003 vedremo uscire l’ultimo modello della casa della mela, iPhone 15 che presenterà diverse versioni.

I prezzi degli iPhone crescono esponenzialmente via via che si susseguono i vari modelli, e non tutti riescono a permettersi l’ultima versione. Questo non significa che bisogna rinunciare ad acquistare il dispositivo Apple, perché è possibile trovare online delle valide offerte sui dispositivi precedenti ma sempre ottimi.

iPhone 12, super offerta su Amazon

Proprio in questi giorni su Amazon è presente una super offerta che riguarda l’iPhone 12 da 64 GB. Il dispositivo è in vendita a soli 790 euro, prezzo stracciato rispetto all’originale.

iPhone 12 è un modello Apple presentato nell’ottobre del 2020 in quattro diverse versioni: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Inoltre è disponibile in diverse opzioni di memoria (64GB, 128GB, 256GB) e in cinque differenti colorazioni (nero, bianco, verde, rosso e blu).