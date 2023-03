Iliad ha deciso di confermare la sua proposta principale per la telefonia mobile. Dopo la parentesi iniziale di questo mese, in cui era stata garantita agli utenti la ricaricabile Flash 130, ora gli utenti possono scegliere nuovamente l’offerta tradizionale, Giga 150. Questa ricaricabile è particolarmente vantaggiosa per gli utenti, in quanto consente loro di risparmiare sui costi rispetto agli altri provider, senza però dover rinunciare ai consumi.

Iliad, a marzo la tariffa con 150 Giga e 5G gratis

La Giga 150 di Iliad offre ai suoi abbonati chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi, SMS gratuiti per tutti i numeri della rubrica e 150 Giga di connessione internet alla massima velocità di rete. Inoltre, gli utenti avranno accesso a 6 Giga per la navigazione in roaming dai paesi dell’Unione Europea. Il prezzo per gli abbonati sarà di soli 9,99 euro al mese.

Oltre alle garanzie in termini di consumi e costi, Iliad con questa proposta conferma anche il servizio 5G senza alcun costo aggiuntivo. Quest’opzione rappresenta un valore aggiunto per gli abbonati, in quanto consente loro di navigare con le linee 5G più veloci senza dover sostenere costi aggiuntivi rispetto alla ricaricabile.

A differenza di altri provider la strategia commerciale di Iliad è differente. Se gestori tra cui TIM e Vodafone continuano a prevedere il 5G con una piccola spesa extra da aggiungere ai costi della propria ricaricabile di riferimento, la tecnologia per la navigazione in casa Iliad sarà disponibile senza alcun genere di costo aggiuntivo. Inoltre, Iliad si è impegnata a mantenere il 5G gratis a tempo indeterminato per vecchi e nuovi clienti.