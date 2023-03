Iliad è SHOCK, 9,99 euro al mese con un regalo gratis per la Giga 150

Il provider che in questo momento sta macinando terreno e sta distruggendo la concorrenza senza problemi è sicuramente Iliad. Il merito è quello di proporre le offerte più interessanti del mercato dal punto di vista del prezzo ma non solo. Tutti infatti sanno che per quanto riguarda i contenuti, questo gestore è sovrano assoluto, con minuti, messaggi e giga per navigare sul web che arrivano in grande quantità in ognuna delle sue offerte.

Sul sito ufficiale ci sono degli assaggi di tutto quello che Iliad è stato in grado di fare in quanto provider di telefonia mobile durante l’ultimo periodo. Le promozioni sono infatti due, ma rendono bene l’idea rispetto al modus operandi dell’azienda.

Iliad è il gestore più interessante del mercato grazie alle sue offerte, ecco quelle più interessanti del momento

L’obiettivo è quello di battere la concorrenza proponendo offerte piene di ogni tipo di opportunità, soprattutto per quanto riguarda i giga per navigare sul web.

A testimoniare è proprio quella offerta che tutti i trovano in prima pagina aprendo il sito ufficiale, ovvero la Giga 150. Stiamo parlando di una soluzione che al suo interno include minuti senza limiti verso qualsiasi gestore mobile, SMS senza limiti verso tutti e infine 150 giga per navigare in Internet sfruttando la rete 5G concessa gratis. Il prezzo mensile, che è la ciliegina sulla torta, equivale a 9,99 € al mese per sempre, senza rimodulazioni possibili. Questa promozione risulta inoltre propedeutica per avere a disposizione anche la promozione in fibra a soli 19,99 € al mese per sempre.