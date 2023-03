Ormai acquistare online è diventata una consuetudine per moltissimi e questo ha fatto sì che il numero di pacchi che ciascuno di noi riceve durante il mese è cresciuto notevolmente.

A volte è difficile tenere traccia di quali pacchi sono in arrivo a casa o in ufficio, magari anche ordinati da qualche familiare. Qui entra in gioco questa nuova truffa a cui fare attenzione.

Attenzione al nuovo SMS truffa

Nel caso specifico di cui vi parliamo oggi si tratta di un SMS che parla di una consegna a domicilio, che verrà rimandato al mittente perché non ritirato. L’utente viene invogliato a fare click su di un link per ritirare l’oggetto prima che venga riconsegnato. Il messaggio recita: “Consegna a domicilio:#7849389124335IT verrà restituito oggi. Per favore ritira il tuo pacco qui: aduzog.com/*******“.

Ovviamente il codice della spedizione potrebbe variare, così come anche il link su cui fare click. Potrebbero però in realtà anche essere identici, essendo di fatto falsi. Il mittente da cui si ricevere l’SMS è Consegna1 o simile. Facendo click sul link si viene rimandati su di una pagina dalle sembianze di Poste Italiane. Continuando si viene esortati a pagare 2 euro per lo sblocco.

Ovviamente inserendo i dati della propria carta di credito non ci sarà nessun addebito di 2 euro ma avrete solo inviato i dati della vostra carta ai malintenzionati, e soprattutto nessun pacco verrà davvero sbloccato. Quindi attenzione! In generale sconsigliamo di fare click su questi link, anche solo per non rischiare di far sapere agli attaccanti che il numero a cui hanno inviato l’SMS è davvero attivo. Fate quindi molta attenzione agli SMS che ricevete!.