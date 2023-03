Molte persone si sono chieste cosa potrebbe succedere se si lascia il telefono collegato al caricabatteria tutta la notte?

Per la maggior parte dei casi, lasciare un telefono moderno collegato ad un caricabatterie durante la notte non sarà un problema. All’interno c’è molto probabilmente una batteria agli ioni di litio.

Anche se di solito ci vogliono solo un paio d’ore per arrivare ad ottenere una carica completa, supponiamo che il tuo telefono sia collegato per circa sette o otto ore mentre dormi. Una volta che la batteria raggiunge il 100 percento, smetterà di caricarsi grazie al software. A meno che non ci sia un guasto nel processo, non dovresti aspettarti di vedere una batteria esplodere.

Il calore danneggià la batteria del telefono

Il tuo telefono è così intelligente che cercherà di non subire danni a causa del sovraccarico, ma c’è ancora un problema. La ricarica di un telefono provoca calore che, insieme al freddo, può danneggiare una batteria al litio. Periodi prolungati di calore elevato degraderanno una batteria più velocemente.

Se possibile, lascia il telefono in carica accanto al letto dove ha spazio per respirare. Una custodia ingombrante contribuirà senza dubbio anche al calore indesiderato, quindi considera anche la possibilità di rimuoverla.

In uno studio della Battery University, è stato infatti dimostrato che l’abbassamento della carica massima può dare a una batteria più cicli, ma alla fine abbasserà la sua soglia massima per l’energia immagazzinata. Quindi in ogni caso bisogna stare attenti quando si mette il telefono in carica di notte.