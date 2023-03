CoopVoce, 150 Giga con la EVO nuova e una SORPRESA GRATIS

La telefonia mobile durante gli ultimi anni si è particolarmente sviluppata e proprio per questo motivo gli utenti la seguono sempre di più. Il grande credito che quest’ala del mondo telefonico si è guadagnato a colpi di nuove offerte, è frutto della grande crescita soprattutto di alcune aziende in particolare. La prima in assoluto, almeno quando si parla di provider virtuali di un certo tipo, è sicuramente rappresentata dal buon nome di CoopVoce. Effettivamente la grande crescita di questo gestore è stata un fulmine a ciel sereno per tutti, piacevolmente per gli utenti e con grande dispiacere della concorrenza.

CoopVoce: tutti i gestori subiscono l’ondata delle promozioni del celebre provider virtuale, ecco fino a 150 giga in 4G+

Proporre offerte piene di contenuti ma soprattutto con prezzi che non cambiano mai nel tempo, è oggi prerogativa di pochi. CoopVoce riesce a conciliare all’interno delle sue Promo tutto quello che serve, tra contenuti che sembrano non finire mai e prezzi talmente vantaggiosi da spingere le persone a mollare anche il loro provider di fiducia.

Un grande esempio di offerta mobile di tipo virtuale è quella proposta sul sito ufficiale del gestore. Stiamo parlando della EVO 150, promo che con il suo prezzo riesce ad attirare chiunque. Parliamo infatti di una promozione mobile da 8,90 € al mese per sempre con tutto incluso. Ci sono minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi verso tutti e soprattutto 150 giga per navigare sul web utilizzando la rete 4G+. Ricordiamo che nessuna rimodulazione potrà intervenire sul prezzo di questa offerta in quanto si tratta di un gestore di tipo virtuale.