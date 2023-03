L’applicazione Apple Music sta avendo problemi, alcuni utenti hanno infatti segnalato un bug che consentirebbe di vedere le playlist di altre persone sul proprio profilo.

Nelle ultime ore, le playlist di altri utenti appaiono casualmente nelle librerie musicali delle persone che utilizzano Apple Music. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple Music: scovato un bug

In alcuni casi, le playlist sconosciute sono state collegate alle playlist esistenti dell’utente. Addirittura, in altri casi le playlist dell’utente sono scomparse o sono state sostituite da altre playlist sconosciute, senza che l’utente in questione interagisse in alcun modo con le playlist.

Alcuni utenti hanno espresso preoccupazione per il fatto che i loro account Apple siano stati violati, ma la causa è probabilmente legata a problemi con il server iCloud di Apple. Diversi utenti hanno risolto annullando la sincronizzazione e quindi risincronizzare iCloud per l’applicazione Musica. Ovviamente questa procedura richiede un po’ di tempo, di conseguenza potete anche attendere la risoluzione del colosso, anche se non sappiamo se e quando arriverà.

Il problema riguarda solo l’app Apple Music per iPhone e non quella su macOS. Apple è a conoscenza del bug, ma al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli, speriamo che il colosso di Cupertino possa presto risolvere la situazione.