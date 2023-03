L’operatore WindTre nel mese di aprile 2023 festeggerà i 4 anni della nascita del programma di fidelizzazione gratuito denominato WinDay. Per l’occasione, l’operatore arancione lancerà un’iniziativa dedicata.

Il programma di fidelizzazione WinDay era stato lanciato ufficialmente dall’8 Aprile 2019, nato inizialmente solo per i clienti dell’ex brand Wind dato che l’iniziativa è stata pensata per celebrare i 20 anni dalla nascita del marchio Wind. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WinTre: iniziativa speciale per il compleanno di WinDay

In vista del prossimo 8 Aprile 2023, quando il programma WinDay compirà 4 anni dal suo debutto, secondo alcune indiscrezioni WindTre renderà disponibile per i clienti iscritti un’iniziativa dedicata per celebrare il quarto anniversario, che potrebbe essere denominata “WinDay Anniversary Celebration”.

Nel mese di aprile continuerà l’iniziativa WinLunedì che offre ogni settimana sconti e promozioni in partnership agli iscritti al programma. In particolare, il prossimo mese, salvo eventuali cambiamenti, sarà possibile riscattare degli sconti che riguarderanno i brand Caffè Borbone, Privalia, Terranova e PhotoSì.

Ad Aprile 2023 continuerà anche il concorso instant win del Mercoledì di WinDay e saranno messi in palio, secondo le indiscrezioni, un robot da cucina Kenwood, una impastatrice Chef Baker, un soggiorno in fattoria di charme e un monopattino elettrico. Ad Aprile 2023 il regalo di benvenuto consisterà salvo cambiamenti in un diffusore a bastoncini Salimbeni Profumi da 100ml dalla fragranza Antichi Legni Salimbeni.