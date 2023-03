Da alcuni mesi si discute dell’imminente arrivo dello standard WiFi 7 sugli smartphone, ma al momento non abbiamo ancora ricevuto informazioni ufficiali riguardo alle specifiche. Tuttavia, è stato già introdotto il primo router Wi-Fi 7 sul mercato.

WiFi 7: l’inizio di una nuova era ad alta velocità

Netgear ha presentato il Nighthawk RS700S, che supporta canali a 320MHz e garantisce fino a 5Gbps di velocità, con una latenza molto bassa. Questo permetterà prestazioni di rete notevolmente migliori rispetto agli attuali standard, soprattutto durante sessioni di gaming, esperienze in VR e applicazioni che richiedono bassa latenza.

Il router offre una copertura fino a 3.500 metri quadrati grazie al nuovo design dell’antenna e può gestire fino a 200 dispositivi connessi contemporaneamente. Tuttavia, resta da vedere quali specifiche verranno introdotte per il WiFi 7. Il Dimensity 9200 di MediaTek, il primo SoC pronto per il nuovo standard, offre una velocità teorica fino a 6,5 Gbps, migliorando l’affidabilità e riducendo la latenza. Questi potrebbero essere gli elementi chiave del futuro delle connessioni wireless.

L’anno scorso, Netgear era stata tra le prime aziende a lanciare router WiFi 6, e ora sono presenti in molte case. Il lancio del Nighthawk RS700S segna un passo avanti significativo nella tecnologia di connessione wireless. Tuttavia, sarà importante vedere come il mercato degli smartphone e altri dispositivi mobili si adatterà all’introduzione del nuovo standard. D’altronde, dato il crescente utilizzo di applicazioni ad alta intensità di banda, come lo streaming video in 4K e 8K, il gaming online e la realtà virtuale, c’è un crescente bisogno di velocità e affidabilità nelle connessioni wireless.

Man mano che lo standard WiFi 7 si diffonde, è probabile che vedremo nuovi dispositivi e prodotti compatibili entrare nel mercato. Gli smartphone, i tablet, i laptop e altri dispositivi elettronici consumer potrebbero trarre vantaggio da questa nuova tecnologia, offrendo un’esperienza utente migliorata.