L’illusione ottica deriva sia dal colore vivace che dalla forma. Il ravanello, tondo come le ciliegie, potrebbe anche avere dimensioni alterate. Di solito, un ravanello è leggermente più grande di una ciliegia. Trovarlo nell’immagine è un compito arduo, e dovrete farlo in fretta!

In mezzo a tutte le ciliegie nella foto, cercate il ravanello nascosto. Focalizzatevi sull’immagine, evitando distrazioni esterne. Silenziate il telefono, spegnete radio, tv e musica. Mantenete la calma e la pazienza, osservate attentamente l’immagine e scovate il ravanello intruso tra le ciliegie.

Tuttavia, non trascorrete troppo tempo! Anche se è importante rimanere calmi e concentrati, avete solo 20 secondi per risolvere questo difficile test visivo.

La soluzione Questi test visivi basati su illusioni ottiche di forme e colori sono un modo divertente e stimolante per esercitare la nostra capacità di osservazione. Non scoraggiatevi se non trovate subito la soluzione. Con la pratica, migliorerete sicuramente la vostra vista. La costanza è la chiave.

Allora, siete riusciti a trovare il ravanello tra le ciliegie? Se sì, complimenti per la vostra eccellente vista e capacità di osservazione. In caso contrario, non preoccupatevi. Ci sarà sempre una prossima volta. Per ora, vi mostriamo la soluzione nell’immagine qui sotto.

Soluzione del test del ravanello (Parolibero.it) Ecco: il ravanello rosso si trova in basso a sinistra, proprio nell’angolo della foto. Il colore poteva effettivamente ingannarvi e confondervi. Se l’avete individuato in 20 secondi, siete stati davvero abili. Se non l’avete trovato, comunque bravi per aver accettato la sfida – alla fine, è questo che conta.

Continuate a esercitarvi con questi test e migliorerete sempre di più.