Lo scorso 21 marzo 2023 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, conosciuta anche come AGCM, ha annunciato di aver avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società irlandese TikTok Technology Limited.

L’istruttoria, che coinvolge anche la società italiana, così come quella inglese, è stata avviata dall’Antitrust per via della presenza sulla piattaforma di contenuti ritenuti pericolosi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

TikTok sotto indagine

Come anticipato precedentemente, nel mirino sono finiti alcuni contenuti ritenuti pericolosi, in cui i protagonisti adottano comportamenti al limite dell’autolesionismo. Nel mirino dell’Autorità, in particolare, è finita la sfida, ormai diventata virale, della cosiddetta “cicatrice francese“. Una challenge che richiede di pizzicarsi con forza le guance sino a procurarsi degli ematomi in corrispondenza degli zigomi, con l’intento di assumere un aspetto rude e temerario.

A seguito dell’avvio del procedimento, nelle scorse ore l’AGCM ha svolto un’ispezione nella sede italiana di TikTok, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Secondo l’Autorità, TikTok non disporrebbe di “adeguati sistemi di monitoraggio atti a vigilare sui contenuti pubblicati dai terzi, secondo i parametri di diligenza richiesti“, tenendo in considerazione anche la presenza, tra i fruitori del servizio, di categorie di utenti particolarmente vulnerabili come i minori.

Alla luce di ciò, è stato contestato a TikTok anche lo “sfruttamento di tecniche di intelligenza artificiale, suscettibili di provocare un indebito condizionamento dell’utenza“. Attualmente il colosso non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione. Non ci resta che attendere un po’ di tempo per scoprire come andrà a finire la vicenda.