Philips Sonicare è un’azienda che ha rivoluzionato il mondo dell’igiene orale grazie alla sua innovativa tecnologia sonica. Fondata nel 1993, l’azienda ha sempre puntato a migliorare la salute generale delle persone attraverso l’igiene orale. Infatti, una bocca sana non solo previene i problemi dentali, ma ha anche un impatto positivo sulla salute emotiva, sociale, mentale e fisica.

Philips Sonicare tecnologia alla portata di tutti

La tecnologia Sonicare è stata sviluppata in collaborazione con la comunità dentale e si è dimostrata altamente efficace nella pulizia profonda e nella rimozione della placca. Inoltre, l’azienda ha creato una tecnologia personalizzata per aiutare gli utenti a ottenere risultati efficaci senza sforzo durante lo spazzolamento.

Il nuovo spazzolino Sonicare DiamondClean Prestige utilizza la tecnologia SenseIQ per rilevare, adattare e curare denti e gengive. Questo spazzolino lavora in perfetta sintonia con l’app AI di Philips Sonicare, che fornisce indicazioni in tempo reale su pressione, movimento, aree di copertura, durata e frequenza dello spazzolamento, fornendo raccomandazioni e consigli personalizzati per una migliore pulizia dei denti.

La tecnologia Sonicare di Philips ha ricevuto numerosi riconoscimenti in varie riviste mediche, dentistiche e di ricerca. Inoltre, è stata dimostrata la capacità di Philips Sonicare di ridurre i sintomi della parodontite fino a 50 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale.

Simone Marcucci, Media, PR & Influencer Marketing Manager – Personal Health Italia, Israele e Grecia di Philips, ha dichiarato che Philips Sonicare è orgogliosa di essere diventata lo standard per l’igiene orale di milioni di persone in tutto il mondo. Grazie ai progressi tecnologici e alla creazione di design sempre più innovativi e facili da usare, Philips Sonicare continuerà a utilizzare la tecnologia per migliorare la salute e il benessere delle persone in tutto il mondo.

La gamma di spazzolini elettrici Philips Sonicare offre un’ampia scelta di prodotti, tutti basati sull’avanzata tecnologia sonica. I prodotti Sonicare sono efficaci, esteticamente gradevoli e innovativi. Ad esempio, il Sonicare ProtectiveClean ha un’impugnatura ergonomica che garantisce una presa sicura e confortevole, mentre il Sonicare DiamondClean Smart ha un design elegante e sofisticato, disponibile in diversi colori.

In conclusione, Philips Sonicare ha raggiunto un importante traguardo festeggiando il suo 30° anniversario, confermando la sua posizione di leader nell’igiene orale e nella tecnologia sonica avanzata. Grazie alla continua innovazione, alla collaborazione con la comunità odontoiatrica e all’obiettivo di sostenere la salute orale come base per la salute generale, Philips Sonicare è pronta a soddisfare le esigenze dei consumatori di tutto il mondo offrendo prodotti di alta qualità e tecnologicamente avanzati.