I prezzi di MediaWorld sono sempre tra i più interessanti, soprattutto quando si tira in ballo la telefonia. I più grandi marchi sono disponibili all’interno dello Store di MediaWorld, così come sul sito ufficiale dell’azienda. Lì infatti è possibile trovare gran parte delle promozioni, anche se alcune sono disponibili solo fisicamente negli Store, come indicano i volantini rilasciati periodicamente.

Quando si parla però delle offerte online, non possono non essere tirata in ballo quelle che riguardano il mondo Amazon. Il settore e-commerce si dimostra infatti molto più variegato che mai, soprattutto nell’ultimo periodo. Le promozioni straordinarie che stanno riguardando qualsiasi categoria di Amazon sono disponibili ogni giorno, ma se avete paura di perdervele potete iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, il quale già include oltre 80.000 utenti al suo interno. Clicca qui per accedere in maniera gratuita.

MediaWorld distrugge la concorrenza proponendo delle offerte straordinarie sul suo nuovo volantino di marzo

Le grandi offerte che stanno arrivando in questi giorni soprattutto sul volantino di MediaWorld, riguardano il mondo della telefonia. Gli sconti che saranno attivi proprio fino alla prossima settimana, vedono in offerta gli smartphone di Apple. Soprattutto quando si tratta di iPhone 13, ecco che il prezzo stupisce tutti: 899 €.

A seguire ecco anche quelli della gamma successiva, ovvero iPhone 14 Plus ed iPhone 14 Pro Max rispettivamente a 1129 € e a 1149 €, entrambi nella versione da 128 giga. Ovviamente ci sono anche tante altre offerte, le quali riguardano gli smartphone medi di gamma.

Qualora non aveste la piena disponibilità per acquistare i dispositivi, potrete anche optare per dei finanziamenti. MediaWorld concede infatti TAN e TAEG allo 0%.