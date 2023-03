Iliad, l’operatore mobile che ha rivoluzionato il mercato italiano, ha lanciato una nuova offerta per celebrare l’arrivo della primavera. L’offerta Iliad Flash 120 è incredibilmente generosa, offrendo ben 120 giga di dati 4G/4G+, 8 giga dedicati per navigare in Europa e minuti ed sms illimitati, il tutto al prezzo incredibile di 7,99 euro al mese. Questa offerta è valida solo fino al 27 aprile e non ci sono vincoli o costi nascosti.

Iliad è stata, inoltre, recentemente premiata come “Top Qualità-Prezzo. N° 1 Telefonia Mobile 2023″ dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, dimostrando l’impegno dell’operatore per garantire la qualità, l’innovazione e la trasparenza ai propri utenti.

Puoi trovare l’offerta FLASH 120 online sul sito iliad.it o tramite le Simbox, nei 31 Flagship Store e in tutti gli iliad Corner. Inoltre, gli utenti già attivi di iliad possono cambiare la loro offerta e scegliere FLASH 120 per avere una maggiore disponibilità di giga.

L’offerta di iliad si differenzia da quelle degli altri operatori di telefonia mobile perché è l’unica che offre oltre 100 GB di dati a meno di €8 al mese.

Iliad Flash 120 e altre offerte

Ma non è solo FLASH 120 la novità di iliad: ci sono anche altre offerte mobile dell’operatore. La Giga 150, per esempio, offre 150 giga con 5G incluso, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese. Se hai bisogno di una grande quantità di dati, c’è la Dati 300 con 300 giga a 13,99 euro al mese. Infine, l’offerta Voce è pensata per chi non utilizza i dati ma vuole comunque una tariffa conveniente: a 4,99 euro al mese, offre minuti e sms illimitati e 40 mega.

In un’epoca in cui la connessione è sempre più importante nella vita quotidiana, iliad offre un’opzione conveniente e di alta qualità ai propri utenti, mantenendo fede ai propri impegni di offrire servizi innovativi e trasparenti. Iliad Flash 120 è un’offerta imperdibile per chi cerca un’offerta di telefonia mobile che soddisfi le proprie esigenze di connettività senza spendere una fortuna.