Molti governi stanno cercando di mantenere bassi i costi delle bollette energetiche, e ci sono alcuni esperti che affermano che potremmo vedere prezzi simili a quelli che avevamo a metà del 2022.

Alla fine di febbraio, l’organismo di vigilanza sull’energia Ofgem ha abbassato il limite massimo per il prezzo d’acquisto dell’energia per aprile-giugno 2023.

Investec prevede ora che il limite massimo del prezzo dell’energia di Ofgem, che viene rivisto trimestralmente, sarà fissato ad un prezzo maggiore per il terzo trimestre che verrà. Potrebbe scendere ulteriormente nel quarto trimestre, ma bisogna analizzare ancora meglio la situazione per poter prevedere eventuali cambiamenti.

Anche in altri stati è una situazione critica

Attualmente, le stime riflettono un calo dei prezzi dell’energia all’ingrosso, ma è importante notare che in questa fase si tratta solo di una proiezione. I mercati dell’energia sono volatili e non sappiamo cosa ci aspetta dietro l’angolo. Un altro aumento dei prezzi del gas potrebbe annullare queste proiezioni.

Attualmente, le famiglie pagano un canone troppo alto da sostenere, stessa cosa anche per le aziende, che si trovano a dover pagare fatture salatissime. Anche in Inghilterra, il cancelliere Jeremy Hunt ha confermato nel suo bilancio di primavera che il governo estenderà gli aiuti per il pagamento delle bollette energetiche da aprile, il che significa che la garanzia del prezzo dell’energia rimarrà stabile a 2500 sterline invece di salire a 3000.

Se il massimale di prezzo di Ofgem scende al di sotto della garanzia sul prezzo dell’energia, le famiglie pagheranno la tariffa più bassa e potremmo persino assistere al ritorno sul mercato di accordi fissi sull’energia.