Il colosso Honor ha recentemente annunciato il lancio del nuovo Honor 70 Lite in Italia. Parliamo di un dispositivo con caratteristiche da non sottovalutare, nonostante rientri nella fascia medio bassa.

Da non trascurare, poi, il design a bordi piatti e gli angoli arrotondati su tutti e quattro i lati che assicurano una presa confortevole. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

Honor 70 Lite ufficiale anche in Italia

Honor 0 Lite ha un display Honor FullView da 6,5 pollici certificato da TÜV Rheinland. Inoltre, lo smartphone è dotato di una tecnologia integrata che riduce la luce blu dannosa per gli occhi. Il processore che muove tutto è il Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G, affiancato da 4GB di RAM e dalla tecnologia Honor RAM Turbo, che converte rispettivamente 3 GB di memoria in RAM, espandendo la RAM per offrire un’esperienza operativa più fluida.

Lato fotocamera, sul posteriore spiccano tre sensori: il principale da 50 MP, una fotocamera macro da 2MP e una fotocamera di profondità da 2MP. Il sensore anteriore, invece, ha una risoluzione di 8 MP. Tra l’altro, Honor 70 Lite è dotato di registrazione video Dual-View che consente di catturare due prospettive utilizzando contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore.

L’autonomia, infine, grazie alla batteria da 5.000 mAh, è ottima: con una sola carica, il dispositivo offre fino a 19 ore di riproduzione video online, 26 ore di streaming musicale, 14 ore di gioco o 52 ore di chiamate. Per quanto riguarda la ricarica, lo smartphone è alimentato con 22.5W Wired Honor SuperCharge. Honor 70 Lite è disponibile al prezzo di 269,90 euro in bundle con le Earbuds 2 Lite.