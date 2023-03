Facebook, l'app passa la funzione di promemoria dei compleanni a Google Contatti

Da tempo sappiamo quanto Google sia impegnata nello sviluppo di app e servizi per smartphone e dispositivi mobili. Tra le app che hanno guadagnato popolarità nel tempo, troviamo Maps, Meet e Wallet, ma anche Google Contatti (protagonista di questo articolo). In tutto questo però, cosa c’entra Facebook? Ve lo spieghiamo subito.

Google Contatti: una nuova alternativa a Facebook

Google Contatti è l’applicazione di Google che consente di gestire l’intera rubrica personale, accessibile da qualsiasi dispositivo, compresi i computer, grazie alla sincronizzazione cloud con l’account Google personale. Ebbene, ora Google Contatti si prepara ad introdurre una nuova funzione interessante.

Per anni, le menti più scordarelle hanno fatto affidamento su Facebook per ricordarsi dei compleanni dei propri contatti, grazie alle notifiche giornaliere inviate dal social network. Tuttavia, Google Contatti si appresta a diventare un’alternativa a Facebook in questo senso.

Le immagini rivelano che sarà possibile attivare le notifiche di compleanno per ogni contatto salvato. Ciò significa che la notifica dovrà essere attivata singolarmente per ciascun contatto. Sebbene sia un’ottima alternativa a Facebook, si nota un punto debole: sarà necessario inserire manualmente la data di compleanno per ogni contatto, mentre Facebook ha sempre reso più semplice questo processo, acquisendo automaticamente tali date.

Tuttavia, c’è un vantaggio: con l’app di Meta, le notifiche di compleanno sono ricevute solo da coloro che scelgono di condividere la loro data di nascita con i propri amici. Invece, con la funzionalità di Google Contatti, sarà possibile aggiungere i compleanni dei contatti indipendentemente dalla loro volontà di condividerli o meno.

La nuova funzionalità non è ancora disponibile su larga scala, ma ci aspettiamo che venga implementata per tutti gli utenti nei prossimi giorni o, al massimo, nelle prossime settimane.