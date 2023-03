Una prepagata è una carta il cui pagamento non viene detratto dai fondi di un conto corrente bancario, ma dal denaro caricato sulla carta.

La Postepay è quindi una prepagata, forse una delle più utilizzate in Italia, dato che può essere utilizzata per la spesa online, in pizzeria e in qualsiasi altro posto dove ne abbiamo bisogno. Avendo poi il comunissimo circuito VISA, è davvero difficile trovare un posto dove non lo si possa utilizzare.

Può essere ricaricata tranquillamente presso qualsiasi sportello di Poste Italiane, in tabaccheria o ancora più comodamente online. Grazie anche all’utilissima app, puoi controllare e gestire qualsiasi cosa del tuo conto: puoi visualizzare il credito disponibile o dei dati tecnici utilizzati per gli acquisti online, come il numero della carta, la data di scadenza o il CVV. (il numero di tre cifre indicato sul retro)

Ecco perchè non bisogna usarla di notte

Se stai pensando di essere vittima di un attacco hacker o di un furto, stai tranquillo. La tua carta non è assolutamente compromessa, semplicemente il guasto non dipende da te. Contrariamente a come tutti pensano infatti, il servizio non è attivo 24 ore su 24, ma ci sono momenti in cui questo non è disponibile a causa di un motivo preciso.

Nel caso tu non riesca ad entrare, riceverai un messaggio con il seguente avviso: “Servizio temporaneamente non disponibile“. Oppure: “scusa, ma per motivi tecnici l’operazione non può essere momentaneamente eseguita.”

Quindi rilassati e non pensare sempre al peggio, basta ripetere l’operazione dopo qualche ora (possibilmente anche meno) e tutto tornerà a funzionare normalmente.