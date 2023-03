Lavorare l’oro è visto come un privilegio riservato a chi ha passato anni a creare e realizzare gioielli. La verità in realtà è un’altra.

Attualmente il settore della gioielleria utilizza involucri o stampi per produrre gioielli per il mercato. Tuttavia, la domanda di gioielli in oro realizzati a mano continua a crescere.

Se vuoi creare i tuoi gioielli d’oro, avrai bisogno di alcuni strumenti, ma la procedura è abbastanza simile alla creazione di gioielli con altri metalli. Inoltre, potrebbe essere necessaria una saldatura diversa, anche se la procedura è molto simile a quella dell’argento e potrebbe anche essere più semplice.

Racimolando quindi l’oro che hai a casa, potrai creare semplici ciondoli e bracciali costruiti a mano a creazioni elaborate che potrebbero richiedere giorni per essere completate.

Ecco alcune cose che devi fare prima di iniziare:

Prepara i materiali e l’equipaggiamento di sicurezza per l’uso. Lega i capelli e togliti tutti i gioielli che potrebbero intralciarti mentre lavori per evitare incidenti.

Usando un taglierino, e taglia un pezzo di cera in due metà uguali.

Crea una superficie liscia sulle metà di cera utilizzando una lima di cera

Come procedere per creare un gioiello

Per costruire uno stampo, avrai bisogno di un taglierino o di una lama di rasoio. La lunghezza, la larghezza e la profondità dei tuoi gioielli finiti dovrebbero riflettersi tutti nel tuo modello. Usa uno stampo (se ne hai uno) o una replica di gioielli che desideri fabbricare e premilo nella cera (ammorbidita) per creare un’impronta.

Usa una pressa riscaldata o una fiamma ossidrica per sciogliere l’oro. Metti l’oro in un contenitore resistente al calore prima di usare una torcia manuale.

Il tuo stampo di cera dovrebbe essere completamente riempito di oro fuso. Assicurati che l’oro si sciolga versandolo lentamente ma abbastanza velocemente da evitare di scottarti.

Lasciare solidificare l’oro nella forma di cera per circa 45 minuti e un’ora prima di rimuoverlo.

Usa una pressa o un morsetto per tenere insieme lo stampo o posizionalo sotto un oggetto pesante. Infine: