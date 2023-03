Hai mai ricevuto telefonate da numeri privati? Se cerchi un modo per scoprire o richiamare un particolare numero sconosciuto, questo articolo ti spieghierà come fare.

Il ritorno di chiamata (*69) compone automaticamente l’ultima chiamata in arrivo, anche se la chiamata è privata. Questo servizio è gratuito sulla maggior parte dei telefoni fissi e cellulari e funziona indipendentemente dal fatto che la chiamata abbia ricevuto risposta, non abbia ricevuto risposta o sia occupata. La cosa migliore sarebbe chiamare il *69 entro 30 minuti dall’ultima chiamata, in quanto alcuni fornitori potrebbero limitare la finestra temporale per questo servizio. Quando utilizzi questo metodo, sarai in grado di contattare direttamente il chiamante sconosciuto, invece di ottenere il numero di telefono effettivo di questa persona.

Lo svantaggio di questo approccio è che alcune chiamate limitate sono generate da computer che mirano a confermare se il tuo numero di telefono è attivo o meno. La risposta a questa chiamata potrebbe mettere a rischio le tue informazioni di contatto in quanto ciò mostra loro che il tuo numero è attualmente attivo e pronto per essere venduto a call center truffa. Poiché ci sono alcuni rischi associati a questo metodo, potresti voler provare quello successivo per motivi di sicurezza.

Utilizzare un’app di terze parti

TrapCall è utile per rivelare chi si nasconde dietro l’anonimo. Affinché l’app funzioni, dovrai scaricare e attivarla sul tuo telefono al momento della ricezione della chiamata sconosciuta. Inoltre, se non desideri ricevere future chiamate in arrivo da questo numero, TrapCall fornisce anche una lista nera disponibile per bloccare determinati numeri.

Contattare la compagnia telefonica

Le società di servizi telefonici tengono un registro delle chiamate in entrata e in uscita. Quindi, come opzione, puoi contattare il tuo fornitore di servizi telefonici per vedere se possono darti indizi per scoprire il numero di un chiamante sconosciuto. Di solito viene fatto richiedendo una copia dei registri delle chiamate telefoniche o controllandolo quando si riceve l’estratto conto mensile. Il tuo operatore può persino fornire il nome e l’indirizzo di quel chiamante quando le informazioni sono disponibili.

La maggior parte dei gestori può anche fornire il servizio ID chiamante anonimo a un costo mensile aggiuntivo.