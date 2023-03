Bollette della luce in arrivo con scaglioni e tariffe basate sul consumo reale, seguendo il modello delle bollette dell’acqua. Il governo sceglie questa direzione per risolvere il dilemma delle bollette energetiche, che fino al 31 marzo saranno alleggerite grazie all’azzeramento degli oneri di sistema previsti nella legge di bilancio. Le novità verranno dettagliate in un decreto legge previsto per l’inizio della prossima settimana, grazie alle risorse non utilizzate legate ai vecchi incentivi, con un budget stimato di 5-6 miliardi di euro.

Bollette: nuovi problemi per i clienti Enel, Acea e A2A

Il governo ha chiesto ad Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di condurre diverse simulazioni, proponendo l’introduzione di una tariffa standard per tutti i consumatori. A questa si aggiungeranno tariffe a scaglioni, calibrate sui consumi e sul numero di componenti della famiglia, con un tetto massimo oltre il quale si pagherà di più. Sono inoltre allo studio premi per chi riesce a ridurre i consumi al di sotto di una certa soglia. Il governo punta a confermare il bonus sociale, ovvero lo sconto in bolletta per le famiglie in difficoltà economica, pensato per nuclei con ISEE fino a 15.000 euro. Intanto, buone notizie per le famiglie con il calo dei prezzi del gas: il 20 marzo, al TTF di Amsterdam, il costo della materia prima è sceso a 40,28 euro al megawattora, con un calo del 6%, ai minimi dal 2021.