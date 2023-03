Nel corso dei prossimi mesi il noto marchio automobilistico tedesco Audi toglierà i veli su diverse nuove vetture. Tra queste, ci saranno I successori della serie Audi A4 e uno di questi sarà il nuovo Audi A5 Sportback. In queste ultime ore, in particolare, la nuova vettura è stata avvistata e immortalata in alcune foto spia durante dei test su strada.

Audi A5 Sportback, avvistata su strada la nuova vettura durante alcuni test

Continuano i test effettuati dalla nota casa automobilistica tedesca per le sue prossime vetture. Una di queste è stata immortalata in queste ore in alcune foto spia. Come già accennato in apertura, si tratta della prossima Audi A5 Sportback, erede della precedente generazione Audi A4 Sportback.

Dalle foto spia emerse in rete in queste ore, è possibile notare come la nuova vettura sia stata pesantemente camuffata per non rivelare alcun dettaglio. Sono infatti presenti numerosi adesivi su tutta la carrozzeria. Nonostante questo, restano comunque visibili alcune cose. Tra queste, è possibile ad esempio vedere i fari LED sul fronte e sul posteriore.

Le foto emerse in rete non lasciano però intravedere nulla riguardo agli interni. Tuttavia, stando a quanto è emerso in queste ultime settimane, l’azienda non dovrebbe introdurre grandi novità da questo punto di vista. È quasi certo quindi che all’interno non mancherà assolutamente la tecnologia. Dal punto di vista delle motorizzazioni, poi, ricordiamo che la prossima vettura dovrebbe essere distribuita sia in versione con tecnologia Plug-in sia in versione Mild Hybrid. Vedremo se nel corso delle prossime settimane arriveranno nuovi dettagli.