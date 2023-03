Smartphone, il trucco per scoprire se qualcuno ti sta ascoltando telefonicamente

Le chiamate possono arrivare da chiunque, inclusi enti specifici o call center, che spesso causano disturbi durante la giornata, specialmente quando si cerca un po’ di tranquillità dopo una giornata intensa di lavoro o allenamento. In rari casi, potrebbe succedere che qualcuno ci spii senza che ne siamo a conoscenza. Non è una situazione comune, ma è importante essere informati sull’argomento. Come evitare che questo accada?

Smartphone: come salvare le nostre chiamate da orecchie indiscrete?

Per proteggersi, esiste un trucco disponibile sugli smartphone Android in grado di bloccare qualsiasi malintenzionato prima che questo riesca a giungere nella nostra chiamata e ad ascoltare le nostre conversazioni. Quindi, come prevenire che qualcuno spii le telefonate private o causi fastidiosi problemi? Scopriamo la funzione che potrebbe salvarci la vita.

Ogni telefono Android contiene una serie di codici telefonici forniti dai telefoni GSM, tra cui uno particolarmente utile quando le nostre chiamate vengono monitorate senza autorizzazione. Il codice in questione è “##002#“, e grazie ad esso possiamo eliminare le chiamate attive o non attive del nostro telefono in qualsiasi momento e senza restrizioni.

Esistono poche alternative per prevenire che qualcuno spii le nostre chiamate senza utilizzare questo codice. Potremmo ad esempio usare l’avviso di chiamata, la segreteria telefonica o l’inoltro di chiamata, anche se queste funzioni spesso non vengono utilizzate correttamente. Il nostro gestore telefonico non ci impedirebbe di utilizzarle, soprattutto quando si tratta di offrire il meglio ai propri clienti in queste situazioni. In alternativa però puoi sempre esaminare l’elenco delle applicazioni installate sul telefono e verificare se tra queste c’è un’app con ampi permessi e accesso “illimitato” al dispositivo che non riconosci. Ecco, DISINSTALLALA SUBITO!