Per la prima volta dalla 365GTS/4 del 1969, una Ferrari con motore anteriore presenterà una capote in tessuto. Oggi la Ferrari ha rivelato la Roma Spider, tagliando il tetto della sua elegante coupé con motore V-8 e sostituendolo con una capote retrattile. La Roma Spider sostituisce la Portofino M nella formazione della Ferrari, come riportato dai nostri amici di Road and Track.

Fortunatamente, la Ferrari ha lasciato l’esterno per lo più invariato, infatti la Roma Spider conserva il lungo cofano e le curve morbide della sorella coupé. La capote può essere montata in soli 13,5 secondi a velocità fino a 60 km/h ed è costruita utilizzando speciali trame di tessuto multistrato. Lo spoiler posteriore attivo è stato ridisegnato e ricalibrato per la guida senza tetto, con tre posizioni che aumentano la deportanza quanto più si guida velocemente. E stato anche rinforzato la parte posteriore del telaio, inoltre la società afferma che la Roma Spider è leggermente più pesante della coupé.

Una versione super aggressiva

L’abitacolo presenta lo stesso aspetto sofisticato della Roma originale, con uno schermo verticale da 8,4 pollici e una piastra del selettore del cambio in metallo circondata da pelle pregiata e finta pelle scamosciata. La Ferrari afferma che i pulsanti del volante sono stati rivisti per un utilizzo più semplice e il pulsante di avvio ora si illumina di rosso.

Ferrari ha prestato attenzione alla riduzione del rumore del vento e della turbolenza con la capote abbassata, con un elemento aerodinamico di 5 mm aggiunto alla parte superiore del parabrezza e un deflettore del vento che si solleva ruotando lo schienale dei sedili posteriori con la semplice pressione di un pulsante. Questo non può essere aperto con i passeggeri posteriori in posizione, ma dati gli spazi ristretti nella parte posteriore della Roma, immaginiamo che raramente sarà un problema.

Rimane il V-8 turbo da 3,9 litri che continua a pompare 612 cavalli gestiti da un cambio automatico a doppia frizione a otto velocità.