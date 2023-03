Realme, il marchio di smartphone in maggior crescita al mondo, ha appena lanciato il nuovo realme C55, il dispositivo più competitivo della fascia media. Questo smartphone si distingue dalla concorrenza grazie alla fotocamera da 64MP, alla ricarica rapida SUPERVOOC da 33W, lo spazio di archiviazione fino a 256GB e un design unico e alla moda.

Realme C55: entry level ma che prestazioni!

Il realme C55 è dotato di una RAM dinamica fino a 16 GB e di 256 GB di ROM, il che rappresenta il più grande spazio di archiviazione disponibile nel segmento, e supporta fino a 1 TB di espansione della memoria, per un’esperienza d’uso più duratura. Il dispositivo è disponibile in due varianti: 6GB+128GB al prezzo di 219.99 euro e 8GB+256GB al prezzo di 249.99 euro, con 20 euro di sconto disponibile durante la prima vendita.

La serie C di realme fa un salto avanti e si lancia nella fascia media, democratizzando per la prima volta quelle caratteristiche tipiche dei migliori smartphone. La serie C si concentra su quattro aspetti principali, ovvero la fotografia, la memoria, la rapidità di ricarica e il design, al fine di creare lo smartphone più competitivo del segmento. Francis Wong, CEO di realme Europa, ha dichiarato: “Ci stiamo impegnando al massimo per portare prodotti per tutte le tasche in questa fascia di prezzo, al fine di rendere la tecnologia più accessibile agli utenti europei”.

Il realme C55 si contraddistingue dalla concorrenza grazie alla fotocamera da 64MP, la più potente del segmento, con modalità di immagine e filtri innovativi per una migliore esperienza di ripresa. Il dispositivo presenta inoltre una ricarica SUPERVOOC da 33W, la più veloce per questa fascia di mercato, in grado di raggiungere il 100% di batteria in soli 63 minuti. realme C55 è disponibile in due colori: Rainy Night e Sunshower. Il dispositivo è dotato di un ampio schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, per un’esperienza visiva più comoda.

Il realme C55 è dotato di un chipset Helio G88, basato su una tecnologia di processo a 12 nm e GPU Mali-G52, un octa-core che gira a 2,0 GHz con un benchmark Antutu di 273,364. Il dispositivo presenta una cornice ad angolo retto e un look alla moda con il design Rainy Night, ispirato agli elementi naturali. realme C55 è il primo della serie C a disporre di Android 13 e UI 4.0.

In occasione del lancio del nuovo dispositivo, realme ha anche presentato una nuova variante di realme 10 (8GB+256GB) al prezzo di 299,99 euro con 20 euro di sconto. Questa è un’occasione unica per acquistare un dispositivo di alta qualità a un prezzo accessibile. Non perdete l’opportunità di possedere il nuovo realme C55, l’innovativo smartphone che vi accompagnerà ovunque andiate.