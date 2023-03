Nothing, azienda londinese che si occupa di prodotti per i consumatori, ha appena lanciato gli Ear (2), un set di auricolari true wireless che promettono un’esperienza audio senza precedenti.

Nothing Ear (2), qualità e design al giusto prezzo

Gli Ear (2) sono dotati di una certificazione Hi-Res Audio e della tecnologia LHDC 5.0 codec, che garantiscono un’esperienza audio coinvolgente e immersiva. Il driver personalizzato da 11,6 mm offre bassi profondi e potenti, mentre il nuovo design a doppia camera migliora la qualità complessiva del suono.

Con l’applicazione Nothing X, gli utenti possono creare il proprio profilo audio completando un test dell’udito. Gli Ear (2) modificano le impostazioni dell’equalizzatore in tempo reale per adattarsi alle esigenze individuali di ogni utente e offrire un’esperienza di ascolto ottimale.

Gli auricolari sono dotati della tecnologia Dual Connection per passare facilmente da un dispositivo all’altro, della tecnologia Clear Voice migliorata per ambienti affollati e di una cancellazione attiva del rumore personalizzata che si adatta alla forma del canale auricolare.

Nothing ha creato un prodotto audio personalizzabile in grado di soddisfare le esigenze di ogni singolo individuo. Dopo il test dell’udito con l’app Nothing X, gli Ear (2) regolano in tempo reale i livelli dell’equalizzatore per adattarli all’udito dell’utente e garantire un’esperienza di ascolto ottimale.

Gli auricolari hanno una durata della batteria fino a 36 ore con una carica completa della custodia, ma con la cancellazione attiva del rumore disattivata. La ricarica rapida può garantire fino a 8 ore con solo 10 minuti di ricarica. Gli Ear (2) supportano anche la ricarica wireless fino a 2,5 W e possono effettuare la ricarica inversa su dispositivi compatibili come il Nothing Phone (1).

Gli Ear (2) sono disponibili a partire dal 22 marzo sul sito nothing.tech al prezzo di €149 e saranno in vendita presso tutti i partner globali di Nothing sia online che offline dal 28 marzo.

In sintesi, gli Ear (2) di Nothing sono auricolari true wireless di alta qualità, dotati di tecnologie all’avanguardia e personalizzabili per offrire un’esperienza audio coinvolgente e immersiva. Con un prezzo accessibile e una disponibilità globale, Nothing si conferma come un’azienda innovativa e ambiziosa nel settore dell’elettronica di consumo.