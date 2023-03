Con l’arrivo della primavera e della Pasqua, è importante prepararsi per le attività all’aperto e tenere d’occhio il tempo. La Stazione Meteo Smart di Netatmo è un alleato perfetto che raccoglie dati in tempo reale sulla temperatura, l’umidità, la pressione barometrica, i livelli di CO2 e di rumore. Inoltre, l’applicazione personalizzabile ti permette di visualizzare i dati meteo interni ed esterni e di ricevere consigli su misura per te.

Netatmo Stazione Meteo Smart: ora con Google Home integrato

Ma c’è di più! La novità di quest’anno è la compatibilità con Google Home. Ora puoi utilizzare la Stazione Meteo di Netatmo con l’assistente vocale di Google, chiedendo informazioni sulla temperatura esterna grazie al modulo Outdoor o sulla qualità dell’aria interna grazie al modulo Indoor. E se c’è pioggia in arrivo, le notifiche vocali ti avviseranno.

La Stazione Meteo Intelligente di Netatmo è l’ideale per pianificare le attività all’aperto in sicurezza e senza sorprese. E con la sua compatibilità con Google Home, puoi accedere alle informazioni meteo in ogni momento e in ogni luogo.

La Stazione Meteo Intelligente di Netatmo è disponibile in diverse varianti, tra cui il modulo per esterni e quello per interni, in grado di fornire informazioni sulle condizioni climatiche all’interno della casa. E grazie alla sua personalizzazione con Google Home, l’esperienza d’uso è ancora più adattabile alle tue esigenze.

In sintesi, la Stazione Meteo Intelligente di Netatmo è un dispositivo versatile e utile che ti offre tutte le informazioni necessarie sulle condizioni meteorologiche, in ogni momento e in ogni luogo, con un’esperienza d’uso semplice e personalizzata.