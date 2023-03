Illusione ottica del dinosauro, nessuno sa se è di spalle o davanti

Un‘illusione ottica generalmente risulta sviluppata per confondere il cervello di chi la guarda e cerca di risolverla mettendosi alla prova con dei contenuti creati proprio per andare a sviluppare quello che è l’esercizio mentale. Ci sono state tante immagini che hanno portato i nostri utenti a perderci un po’ di tempo, magari piacevolmente tra amici o parenti, ma l’illusione ottica di oggi risulta particolarmente complessa.

Secondo quanto riportato a primo impatto, l’immagine del dinosauro che compare oggi potrebbe sembrare in primo luogo impossibile da risolvere. Viene infatti mostrata una figura totalmente scura di un tirannosauro, il più famoso tra tutti. Le persone che si soffermo a guardare la foto infatti non riescono a capire una cosa fondamentale: se il dinosauro si trovi di fronte o di spalle. Non sembra così facile capirlo, visto che possono sembrare entrambe le cose.

Illusione ottica del dinosauro, dovete capire se il tirannosauro è di fronte o di spalle: non sarà facile

Un po’ come è capitato già in altre illusioni, anche in questo caso si va a giocare con quella che è la prospettiva di chi guarda e il punto di vista. Bisogna avere un focus ben preciso sull’abilità di osservazione, che risulta fondamentale in un contesto del genere, anche alla luce del fatto che sembra molto semplice confondere la realtà vista la mancanza di alcuni dettagli che potrebbero rendere l’osservazione molto più facile e meno complessa dal punto di vista proprio dei dettagli.

Nell’immagine potete provare a capire quale può essere l’impostazione giusta da seguire, o magari ne avete una tutta vostra.