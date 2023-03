Questa offerta consente agli abbonati di usufruire di un pacchetto di consumi estremamente rilevante con prezzo altrettanto vantaggioso. La Giga 150 di Iliad comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i numeri della rubrica e un totale di 150 Giga per la connessione di rete. Il prezzo di rinnovo è confermato a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

In occasione dell’inizio della primavera ed in questa prima parte del mese di marzo, Iliad ha riproposto una delle sue promozioni più caratteristiche, la Giga 150. La tariffa è tornata in listino dopo la breve parentesi rappresentata dalla ricaricabile Flash 130.

Iliad e il ritorno della Giga 150: i tre servizi a costo zero

Con il ritorno della Giga 150, la strategia commerciale di Iliad non cambia e sono altresì confermati anche i tre servizi a costo zero previsti per tutti gli abbonati.

Gli abbonati di Iliad potranno ancora usufruire di telefonate illimitate verso l’estero senza alcun costo aggiuntivo. Questo servizio consente di comunicare senza vincoli verso tutti i numeri internazionali, in ben 60 paesi di diversi continenti, senza alcun costo extra rispetto alla tariffa ricaricabile.

Sempre sul fronte dei servizi esclusivi, Iliad mette in campo anche la segreteria telefonica a titolo gratuito, a differenza di TIM, Vodafone e WindTre.

La migliore soluzione free pensata dal provider inglese resta però, per gli utenti e per gli addetti ai lavori, la tecnologia 5G. Anche coloro che sceglieranno la Giga 150, potranno navigare in rete con le velocità massime di connessione senza alcun costo aggiuntivo sul prezzo mensile.