Hyundai Motor Company ha appena lanciato il suo secondo modello della gamma IONIQ, l’IONIQ 6, che presenta numerose caratteristiche avanzate, personalizzabili e un’autonomia davvero notevole. Ma ciò che rende questo veicolo particolarmente sicuro è l’Intelligent Front-lighting System (IFS), una funzione innovativa che garantisce la massima visibilità notturna per il guidatore, senza abbagliare gli altri utenti della strada.

Hyundai IONIQ 6 è un concentrato di tecnologia e sicurezza

L’IFS, che è presente per la prima volta su un modello Hyundai in Europa, è dotato di fari LED Matrix Beam che si adattano alle diverse situazioni stradali e di traffico. Questa tecnologia dispone di una funzione automatica che spegne selettivamente solo alcune porzioni delle luci abbaglianti, lasciando accese tutte le altre, così da non disturbare gli altri conducenti. L’IFS rappresenta l’evoluzione della funzione di sicurezza attiva HBA (High Beam Assist), utile per evitare di abbagliare altri utenti della strada.

L’Hyundai IONIQ 6 può garantire un’autonomia fino a 614 km (WLTP), grazie al suo profilo aerodinamico con un Cx di 0,21 e all’uso di materiali sostenibili coerenti con l’impegno per la sostenibilità. Ogni modulo abbagliante dei fari IFS contiene un Matrix Beam LED che allinea 8 segmenti IFS per fanale e può offrire una visibilità elevata e adattabile. La luce generata dal LED Matrix Beam passa attraverso due lenti speciali che ne controllano i fasci, creando dei pattern a matrice rettangolare che successivamente attraversano una lente a forma libera per proiettare la luce sulla strada davanti all’auto.

L’IFS funziona in tre fasi: la fotocamera frontale posta nella parte superiore del parabrezza di IONIQ 6 rileva la posizione dei veicoli e invia al controller dei fari le informazioni sulla posizione e sull’angolazione. In secondo luogo, il controller calcola la “zona di disturbo” in cui la visibilità degli altri conducenti sarà ridotta e designa le luci a LED corrispondenti tra i 16 segmenti IFS dei fari. Infine, il modulo abbagliante spegne i segmenti corrispondenti lasciando accesi gli altri.

La tecnologia dei Parametric Pixel è un’altra delle caratteristiche della gamma IONIQ, presente anche su IONIQ 6. Ogni modello IONIQ integra oltre 700 Parametric Pixels in numerosi punti: i fari, i gruppi ottici posteriori, i sensori anteriori inferiori, le guarnizioni delle prese d’aria e l’indicatore della console centrale, per richiamare l’identità della gamma IONIQ in tutto il veicolo.

In generale, Hyundai IONIQ 6 rappresenta un’evoluzione nell’offerta di veicoli elettrici, che unisce tecnologia e funzionalità ad un prezzo accessibile.