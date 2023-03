Solo qualche giorno fa è stato presentato il nuovo Oppo Pad 2 e, proprio in quelle ore, sono trapelati alcuni dettagli sulle specifiche del nuovo Huawei Matepad 11 2023.

I due dispositivi, se il noto leaker Digital Chat Station si rivelerà preciso e accurato come al solito, avranno diversi punti in comune. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Huawei Matepad 11 2023: emergono alcune specifiche

Secondo queste indiscrezioni il nuovo dispositivo monterà uno schermo LCD da 11 pollici con risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, refresh massimo 120 Hz. Disporrà di un processore Qualcomm Snapdragon 870 con 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Batteria da ben 7.250 mAh e sistema operativo HarmonyOS 3.1. Secondo le indiscrezioni sarà disponibile in quattro colori: viola, bianco, blu e nero.

La fonte specifica che ci sarà anche una “soft screen version“, almeno questo è ciò che indica la traduzione automatica, ma è difficile capire con precisione a cosa ci si riferisca. Forse un display opaco, come abbiamo visto per il MatePad Paper? Per ora non possiamo far altro che prendere atto e aspettare ulteriori delucidazioni.

Delucidazioni che potrebbero non tardare ad arrivare: domani, mercoledì 23 marzo, Huawei ha organizzato un evento in cui si presume lancerà la nuova gamma di smartphone top di gamma P60, il pieghevole di nuova generazione Mate X3, lo smartwatch Watch Ultimate e lo smartphone più mainstream Enjoy 60. A questo punto non è irrealistico aspettarsi anche questo tablet.