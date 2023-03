HONOR annuncia che il nuovo HONOR 70 Lite è ora disponibile in Italia. Questo smartphone è dotato di tecnologia all’avanguardia, come una piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 5G, un sistema di fotocamere avanzato e un design elegante. Inoltre, la batteria ad alta capacità da 5000mAh garantisce un’esperienza d’uso fluida per tutto il giorno.

Honor 70 Lite: design e prestazioni ad un buon prezzo

Il design elegante del dispositivo presenta bordi piatti e angoli arrotondati su tutti e quattro i lati per garantire una presa confortevole. Inoltre, l’impronta digitale montata lateralmente offre un modo rapido e sicuro per sbloccare il telefono. Il display HONOR FullView da 6,5 pollici garantisce un’esperienza coinvolgente durante la visione di foto, video, film e altro ancora. Certificato da TÜV Rheinland, lo smartphone è dotato di una tecnologia integrata che riduce efficacemente la luce blu dannosa per gli occhi.

Il sistema di tripla fotocamera posteriore da 50MP, leader della categoria, consente agli utenti di catturare immagini con dettagli vividi, anche per scatti notturni e selfie. Inoltre, la registrazione video Dual-View consente di catturare due prospettive utilizzando contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore, offrendo agli utenti ancora più opzioni e flessibilità per esprimere la propria creatività.

Grazie alla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G, HONOR 70 Lite offre prestazioni 5G davvero eccezionali. Dotato di HONOR RAM Turbo, il dispositivo converte rispettivamente 3 GB di memoria in RAM, espandendo la RAM per offrire un’esperienza operativa più fluida.

La batteria ultra-capiente da 5000 mAh consente agli utenti di affrontare la giornata senza preoccuparsi della durata della batteria. Inoltre, con la tecnologia di ricarica rapida e ottimizzazione della batteria di HONOR, gli utenti possono facilmente mantenere l’HONOR 70 Lite alimentato per un’intera giornata di utilizzo quotidiano.

Con l’ampia memoria incorporata fino a 128 GB e il supporto per schede microSD con capacità fino a 1 TB, HONOR 70 Lite offre un’esperienza smartphone senza problemi. HONOR 70 Lite è disponibile in Italia al prezzo di €269,90 in bundle con le Earbuds 2 Lite.