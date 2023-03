A partire da ieri 21 marzo 2023 l’operatore virtuale ho.Mobile ha lanciato delle nuove offerte molto interessanti per gli utenti che provengono da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile ed altri operatori.

Le offerte lanciate ieri sono per la precisione tre e partono da un bundle di 130 Giga ed arrivano addirittura a 230 Giga. Scopriamole insieme nel dettaglio.

ho.Mobile ha lanciato delle nuove offerte

Partiamo subito con la ho 130 Giga che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 6,99 euro al mese. Passiamo alla ho 180 Giga con minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 180 Giga di traffico internet mobile in 4G al prezzo di 7,99 euro al mese.

Terminiamo con la ho 230 Giga che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 230 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 9,99 euro al mese. Le nuove offerte sono attivabili nei punti vendita fisici e online nel sito ufficiale dell’operatore virtuale.

In condizioni standard, con le sue offerte principali, ho. Mobile permette di raggiungere una velocità massima pari a 30 Mbps sia in download che in upload. Invece, soltanto con l’offerta solo dati a 19,99 euro al mese, ovvero ho. 19.99 200 Giga, come detto è prevista una velocità massima di 60 Mbps. Tutte le altre offerte sono ancora attivabili sul sito ufficiale dell’operatore.