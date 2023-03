Euronics è una delle migliori realtà del territorio, in termini sopratutto di rapporto qualità/prezzo, messo sul piatto per i singoli consumatori che vogliono accedere a prodotti di qualità, senza mai essere costretti a spendere cifre troppo elevate.

Tutti i prezzi che andremo a raccontarvi sono da considerarsi attivi per un periodo di tempo estremamente limitato, con accessibilità garantita nei singoli negozi sparsi per il territorio nazionale, e non sul sito ufficiale. I prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono anche completamente sbrandizzati, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Euronics, offerte e grandi sconti per tutti

Nuovi sconti vi aspettano da Euronics coinvolgendo la maggior parte delle categorie merceologiche legate al mondo della tecnologia, sebbene comunque il focus principale sia rivolto verso la telefonia di fascia media, con prezzi che non superano i 400 euro, nella maggior parte dei casi. Per dovere di cronaca, ricordiamo che gli acquisti potranno essere completati entro e non oltre il 29 marzo.

I prodotti in promozione sono davvero moltissimi, si parte da un nuovo Honor Magic5 Lite, disponibile a 349 euro, per poi scendere verso modelli ancora più economici, quali possono essere Redmi Note 11S, Redmi Note 11, Redmi 10C, Oppo A16s, Oppo A96, Oppo A78, Motorola Moto G13 e similari. L’unico accenno ad una fascia leggermente superiore è riportato dalla presenza di Oppo Find X5, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 599 euro.