Sì, il tuo telefono ti ascolta, e in particolare attraverso le app dell’assistente virtuale.

Prima è arrivato Siri nel 2011, poi è arrivato Google Assistant, e poi sono seguiti Alexa e Cortana. Li puoi utilizzare per effettuare telefonate, inviare messaggi o aggiungere elementi a un elenco di cose da fare.

I nostri telefoni ci ascoltano per assisterci virtualmente, e ciò è dovuto anche per via di pubblicità personalizzate che seguono le nostre tracce. Vedi, non è un caso che a volte ti vengano mostrati annunci pubblicitari che si riferiscono direttamente a una conversazione telefonica che hai appena avuto.

È simile al modo in cui i motori di ricerca monitorano la nostra attività per assicurarci di ricevere i risultati e gli annunci più pertinenti. A questo proposito, potresti pensare al tuo smartphone come a un motore di ricerca verbale. Anche questi dispositivi e le applicazioni su di essi sono in grado di tracciare Internet.

In questo caso è tutto legale

Quindi, la prossima volta che dirai “Hey Google” o Siri, sappi che è proprio come aprire una finestra del browser. E i tuoi dati possono essere raccolti, spesso per scopi pubblicitari o di marketing.

Ovviamente è tutto legale. Questo perché spesso diamo il consenso affinché i telefoni ci ascoltino quando accettiamo termini e condizioni di aggiornamenti software o download di app.

Vale la pena ricordare che i telefoni possono anche ascoltarci illegalmente. Questo è quando gli utenti non acconsentono a essere ascoltati ed è spesso tramite spyware o altri malware che infettano gli smartphone. Per questo motivo, è sempre consigliabile limitare le autorizzazioni fornite alle applicazioni e rivedere i termini e le condizioni dei nuovi programmi che richiedono l’accesso al microfono.