Binance, l'Italia dà il benvenuto alla possibilità di acquistare cripto dal tabaccaio

L’introduzione di funzionalità come il sistema di feedback sull’Exchange di Binance evidenzia l’impegno della piattaforma nel migliorare costantemente l’esperienza utente dei suoi prodotti legati alle criptovalute. Per coloro che cercano un modo facile e veloce per acquistarle, la piattaforma ha lanciato un nuovo strumento che permetterà di accedere al mondo delle cripto attraverso contanti o altri metodi di pagamento in oltre 5.000 tabaccherie e chioschi in Italia.

Binance: la partnership con MrPay

Questa innovazione è stata resa possibile dalla collaborazione tra Binance Italy e MrPay, un’azienda specializzata in questo tipo di servizi. Lorenzo Capone, responsabile marketing di Binance per l’Italia, ha discusso della nuova funzionalità, sottolineando che “la partnership con MrPay ci consente di avvicinare le criptovalute all’esperienza fisica degli utenti, offrendo un modo vantaggioso per convertire denaro fiat in cripto e permettendo di fare un regalo originale con le Binance Gift Card“.

Difatti il nuovo strumento può essere utilizzato come voucher personale per ricaricare il credito sull’exchange o come Gift Card da regalare a un amico interessato al mercato delle criptovalute, rendendo tutto più semplice e “tangibile”.

Questa iniziativa giunge in un momento strategico per l’Italia nel settore delle cripto, dato che il governo ha recentemente approvato con la Legge di Bilancio 2023 una nuova regolamentazione e tassazione per il mercato delle criptovalute, introducendo anche per la prima volta una definizione di monete virtuali nel quadro normativo nazionale. Nel caso in cui abbiate intenzione di regalarla, bisognerà, dopo aver scelto l’importo in euro e inserito il denaro contante o effettuato il pagamento tramite carte presso i distributori automatici, aspettare di ricevere un codice a 16 cifre in formato pin-on-receipt da riscattare. Dopodiché, inserendo il pin sul sito di Binance o sull’app mobile della Binance Gift Card, si potranno quindi ricaricare le criptovalute nel proprio portafoglio digitale.