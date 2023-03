Il nuovo laptop gaming ROG Zephyrus Duo 16 del 2023 di ASUS Republic of Gamers (ROG) è finalmente arrivato in Italia e promette di offrire un’esperienza di gioco e creazione senza precedenti.

ASUS Zephyrus Duo 16: prestazioni eccezionali

Dotato di un processore AMD Ryzen™ 9 7945HX e una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop, questo laptop è in grado di eseguire i motori di gioco più recenti come Unity e Autodesk, garantendo una performance di alto livello.

Ma la vera novità è il suo innovativo secondo schermo, che si presenta ancora più prestante rispetto ai modelli precedenti. Grazie a una cerniera appositamente progettata, il display si apre fino a posizionarsi a filo con il display principale, offrendo un’esperienza di gioco e creazione ancora più coinvolgente. Inoltre, la tecnologia Gorilla Glass DXC riduce i riflessi superficiali e ne aumenta la solidità, migliorando la resistenza ai graffi.

Ma non è tutto. Il ROG Zephyrus Duo 16 è dotato di un sistema di raffreddamento intelligente, ROG Intelligent Cooling, che utilizza in esclusiva il Conductonaut Extreme di Thermal Grizzly. Grazie a una conduttività termica 17 volte superiore rispetto alle paste termiche standard, è in grado di raffreddare le temperature della CPU fino a 15°C. Inoltre, il sistema di raffreddamento è estremamente silenzioso, garantendo il massimo comfort durante le sessioni di gioco.

Il design del nuovo ROG Zephyrus Duo 16 è inconfondibile, con il logo “Fearless Eye” di ROG che si presenta su uno chassis Off-Black, minimizzando la possibilità di lasciare impronte digitali sul laptop. Il comparto audio è altrettanto potente, con sei altoparlanti e il supporto Dolby Atmos®, che ricrea un palcoscenico virtuale a 5.1.2 canali.

Ma non è solo un laptop per giocare. Il ROG Zephyrus Duo 16 presenta una serie di funzioni pensate per massimizzare l’esperienza di utilizzo: la tecnologia NumberPad trasforma il trackpad in un tastierino numerico, mentre la webcam IR da 1080p offre un’acquisizione video senza interruzioni e una maggiore sicurezza con il supporto di Windows Hello.

Il prezzo consigliato al pubblico per questo laptop è di 4.999€, ma ne vale sicuramente la pena per un dispositivo che promette di rivoluzionare il modo di giocare e creare contenuti.