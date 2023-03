In questi ultimi mesi sono stati avvistati numerosi corpi celesti vicino al nostro pianeta e fortunatamente non hanno mai rappresentato un grosso pericolo. A febbraio, è stato però identificato un nuovo asteroide che dovrebbe sfiorare la Terra a breve, ovvero il prossimo 25 marzo 2023. In questa occasione non ci saranno rischi. Tuttavia, è previsto in futuro un possibile impatto di questo corpo celeste.

Un nuovo asteroide vicino alla Terra il 25 marzo, ma fra un anno sarà un pericolo

Fra pochissimi giorni un nuovo asteroide passerà non molto distante dal nostro pianeta. Si tratta in particolare dell’asteroide denominato 2023 DZ2. Quest’ultimo è stato individuato per la prima volta circa un mese fa. Nello specifico, è stato scoperto il 27 febbraio 2023 presso l’isola di La Palma. In quella specofica data, l’asteroide si trovava a una distanza di circa 15 milioni di chilometri ed è stato osservato con il telescopio Isaac Newton dagli astronomi Ovidiu Vaduvescu, Freya Barwell e Kiran Jhass del Progetto EURONEAR.

Secondo i dati del Near Earth Coordination Centre dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), il corpo celeste sfiorerà il nostro pianeta attorno alle ore 12:15 italiane. La sua velocità sarà di oltre 32mila chilometri orari.

Come già detto, il 25 marzo 2023 non dovrebbe rappresentare nessun rischio per la Terra. Tuttavia, secondo i dati emersi dalle ultime ricerche, potrebbe esserci un rischio di impatto fra qualche anno, in particolare il 27 marzo 2026. Anche in questo caso, però, le probabilità che questo accada sembrano piuttosto basse. Occorrerà attendere studi più approfonditi nel corso dei prossimi anni per scongiurare eventuali pericoli.