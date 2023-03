WhatsApp rappresenta sempre il centro nel campo della messaggistica instantanea su dispositivi mobili ed anche su dispositivi fissi, con il lancio della sua versione desktop. Al netto di una schiacciante superiorità, però, negli ultimi mesi i rivali della chat sono aumentati in maniera esponenziale. Anche piattaforme come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet ad oggi rappresentano una minaccia per il primato di WhatsApp sul fronte delle comunicazioni.

WhatsApp, le evoluzioni delle chiamate in arrivo

Per arginare l’avanzata di simili piattaforme, WhatsApp ha deciso di modificare in parte i suoi sistemi per le chiamate e le videochiamate. L’obiettivo per gli sviluppatori della piattaforma è quello di rendere chiamate e videochiamate utili non soltanto per i momenti conviviali, ma anche per i momenti formali. Come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet, le chiamate e le videochiamate di WhatsApp potrebbero essere utili in futuro per appuntamenti di lavoro o didattici.

Oltre all’estensione del numero di partecipanti alle conversazioni sino a 32 utenti, sugli smartphone Android e sugli iPhone sono in arrivo altre due novità. A breve, ad esempio, tutte le chiamate e le videochiamate saranno caratterizzate da un link di invito. Con il link d’invito sarà possibile invitare persone esterne ad un gruppo a partecipare ad una conversazione audio e video. Il link d’invito infatti darà accesso immediato ad una chiamata o ad una videochiamata.

In maniera speculare a quanto accade su ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet, inoltre, WhatsApp a breve rilascerà anche un tool per chattare in privato con persone che partecipano ad una chiamata o ad una videochiamata.