TIM è FORTISSIMA, le offerte Wonder hanno 100GB in 5G

Tra i provider più forti del momento, o meglio nella storia della telefonia, c’è anche questa volta TIM. Il noto gestore sta dimostrando di avere dalla sua parte tantissime soluzioni, le quali sono ben determinate verso un solo obiettivo: recuperare gran parte del pubblico perso. Effettivamente non sarà difficile visto che questa volta le promozioni appartengono ad una nuova linea mobile, la quale include al suo interno tutte le principali caratteristiche. Stiamo parlando di qualità, quantità dei contenuti ma soprattutto convenienza nel tempo. Sarà davvero molto difficile controbattere per gli altri gestori, i quali non sono certo forti della qualità di rete di TIM.

TIM apre il fuoco sulla concorrenza, ecco le nuove Wonder a fare da padrone nel mondo della telefonia mobile italiana

L’ultimo periodo ha visto una particolare attività da parte del celebre gestore italiano, quello per eccellenza, ovvero TIM. Le sue offerte sono diventate davvero eccezionali soprattutto per coloro che hanno l’opportunità di rientrare. Sono nate quindi le Wonder.

Le promo sono due e molto simili tra loro, tranne per i contenuti internet e per il prezzo finale. Le due offerte hanno in comune minuti senza limiti verso qualsiasi provider italiano e straniero ma anche 1000 messaggi da inviare a chiunque. Per quanto concerne il prezzo la situazione cambia in base alla quantità dei giga. La prima offerta permette di avere 70 giga in connessione 5G al prezzo di 7,90 € al mese, mentre la seconda arriva a 100 giga in 5G con un costo mensile di 9,90 €. Per ricevere una di queste due offerte dovete solo sperare in una chiamata da parte di TIM.