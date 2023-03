Smartphone fortunati, ecco i modelli più richiesti dai collezionisti

Il mercato sommerso dei collezionisti di smartphone datati è molto più grande di quanto potremmo effettivamente immaginare, tanto da poter garantire una rendita eccezionale in caso di vendita da parte del consumatore finale.

Sono tanti gli smartphone, o meglio cellulari, di vecchia data che possono essere acquistati a cifre anche da capogiro, per i quali è comunque importante ricordare che si tratterà a tutti gli effetti di valutazioni di massima, poichè tutto dipenderà dallo stato del prodotto, in termini proprio di conservazione e di utilizzo. Ma quali sono i modelli più richiesti dai collezionisti? scopriamoli assieme.

Smartphone da collezione, i modelli più richiesti

Uno dei più diffusi, ed ancora comunque richiestissimo, è sicuramente il Nokia 3310, device iconico della scorsa generazione, come l’amatissimo gioco Snake, viene richiesto dai collezionisti ad una cifra che generalmente oscilla tra 40 e 130 euro.

I due modelli più costosi in assoluto sono sicuramente iPhone 2G e Senator Mobira, il primo rappresenta l’icona del mondo Apple, il debutto degli smartphone come oggi li conosciamo nel mondo, e per questo può essere acquistato dai collezionisti a cifre che oscillano tra 300 e 1000 euro. Il secondo è invece uno dei modelli più vecchi di sempre, lanciato nel 1981, il suo attuale valore commerciale si aggira sui 1000 euro.

Molto richiesto è anche il Nokia E90, un dispositivo con display a colori, che viene venduto comunemente anche a 499 euro, senza dimenticarsi del bellissimo Motorola DynaTac, commercializzato nel 1984, dopo 11 anni dall’idea partorita dalla mente di Martin Cooper, ed oggi acquistato dai collezionisti anche con esborsi superiori ai 1000 euro.