Si apre in queste settimane l’ultima parte della stagione calcistica. A marzo oltre alle sfide più interessanti della Serie A gli appassionati potranno anche assistere alle grandi partite delle competizioni europee con la Champions League, oltre che l’Europa e la Conference League, in campo. Tutta la copertura di campionato nazionale e di coppe europee è garantita dalla doppia sottoscrizione a DAZN e Sky.

Sky e DAZN, il nuovo ticket tra le due pay tv

Ancora per questa stagione primaverile, Sky potrà garantire a tutti i suoi utenti la copertura totale della Champions League e la presenza tre partite ad ogni giornata di campionata. Sarà invece prerogativa di DAZN l’esclusiva assoluta per quanto concerne tutto i campionato di Serie A.

In vista della parte conclusiva di stagione, però, i clienti potranno ancora beneficiare dell’ offerta commerciale che accomuna Sky e DAZN. In aggiunta ai patti con TIM, DAZN che detiene tutti i diritti per la Serie A ha deciso di ampliare la sua copertura anche alla piattaforma satellitare. Ad esempio, tutti coloro che hanno il decoder di nuova generazione Sky Q, potranno accedere all’app di DAZN senza cambiare il dispositivo. Tra le diverse app di Sky Q, infatti, risulta ora anche quella per la streaming tv.

Sempre i clienti della piattaforma satellitare potranno ora accedere al canale ZONA DAZN, alla posizione 214 del telecomando. Su questo canale saranno disponibili i migliori contenuti della tv streaming (tra cui tutte le partite di Serie A). Per attivare la visione di questo canale, gli utenti dovranno aggiungere un extra all’abbonamento, per un totale di 5 euro al mese.