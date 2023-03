Il tuo salvadanaio potrebbe contenere una moneta del valore di migliaia di euro. Infatti è possibile che tu abbia involontariamente portato a casa una preziosa moneta da collezione durante i viaggi in giro per l’Europa.

Anche se non sei stato molto all’estero prima della pandemia, la natura della libera circolazione dell’UE significa che la valuta prodotta in altri paesi ha la stessa probabilità di finire in Italia come altrove.

Nel 2002, la Zecca di Stato, l’istituto italiano che produce monete, passaporti e francobolli per l’Italia, ha accidentalmente affrancato alcune migliaia di monete italiane da 1 cent sui 2 cent vergini (il che significa che è stata utilizzata la dimensione della moneta sbagliata).

Sebbene le autorità italiane abbiano tentato di richiamare le monete, alcune di esse sono rimaste in circolazione, e sono stati molti i numismatici che hanno cercato di acquistarla privatamente.

In un’asta nel 2013, una di queste monete rare è stata venduta per oltre 6000 euro, dopo una prima offerta di 2500 portata vanti da alcuni hobbisti.

La moneta greca

Esiste anche una moneta greca da 2 euro che presenta un particolare che nessuno ha, il che significa che può essere venduta fino a 1000 euro su siti come eBay.

E’ stata infatti disegnata una scena a mosaico che compare su ogni moneta greca da 2 euro da quando è entrata a far parte del blocco nel 2001, e raffigura la principessa Europa rapita dal dio Zeus sotto forma di toro.

Sebbene le monete siano greche, alcune elette sono state effettivamente coniate in Finlandia e sono decorate con una piccola stella sul fondo con una “S” al centro. La S sta per Suomi, che è la parola finlandese per la Finlandia.