MD Discount batte Euronics, la TECNOLOGIA è al 75% di sconto oggi

Anche questa volta nel mondo dei grandi magazzini a distinguersi particolarmente è stato il colosso MD.

I prezzi talvolta sono infatti vincolati all’acquisto all’interno dello Store, che non è quello online. Ricordiamo ovviamente che ognuno di questi marchi riesce a disporre anche sul proprio sito grandissime offerte.

MD Discount è fenomenale, il nuovo volantino dell’azienda dimostra che i prezzi più interessanti sono nei suoi Store

MD dimostra di avere dalla sua parte tanta tecnologia al prezzo migliore. In primo luogo ecco delle cuffie wireless di Aukey, le quali costano solo 9,99 €. Sono dotate anche di custodia di ricarica.

Per quanto riguarda la telefonia, ecco alcune proposte da parte di Xiaomi. Gli smartphone del celebre marchio in sconto da MD sono il Redmi 10C a 139 euro e il Redmi Note 10 Pro a 239 euro. Ecco anche una proposta di Samsung, con il suo Galaxy A13 a 199 euro.

Non ci resta altro che recarvi negli Store per portare a casa uno di questi fantastici pezzi ma non solo.