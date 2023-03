Soli 6 euro per mettere le mani su una splendida offerta di Kena Mobile, disponibile proprio in questo periodo, da ben 130 giga di traffico dati al mese. Una delle migliori promozioni in circolazione pronta per far faville e far sognare i tantissimi consumatori alla ricerca dell’occasione più interessante.

La promo oggetto del nostro articolo può essere attivata direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda, il quale promette la consegna gratuita della SIM direttamente a casa, e richiede un versamento iniziale, oltre alla prima ricarica, di circa 4,99 euro. L’offerta può essere richiesta da tutti, ma con qualche limitazione, infatti possono accedervi con portabilità solamente coloro che si trovano in uscita da Iliad o da un MVNO, gli altri che possono richiederla sono gli utenti che vorranno attivarla su nuova numerazione.

Kena Mobile, grandissimi sconti per tutti

La promozione offre un prezzo fisso mensile decisamente basso, se considerate che comunque c’è da versare solamente 6,99 euro al mese, tramite credito residuo. I vincoli legati all’attivazione sono pressoché nulli, bisogna ricordare che sarà possibile abbandonare Kena Mobile in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Il bundle messo nelle mani degli utenti è ovviamente di ottima qualità, parliamo a tutti gli effetti di 130 giga di traffico dati al mese, affiancati da illimitati minuti e 500 SMS, che potranno essere utilizzati verso tutti. La velocità di navigazione, come al solito oseremmo dire, è limitata, ciò sta a significare che non sarà possibile accedere al 5G, né a velocità troppo elevate.