La maggior parte di noi usa gli sportelli automatici per prelevare contanti, ma alcune persone, come i lavoratori o i ristoratori che fanno affidamento sulle mance, spesso usano gli sportelli automatici per effettuare depositi in contanti.

Ma ti sei mai chiesto se c’è qualche rischio? Una persona ha detto di aver perso una grossa somma di denaro dopo quello che crede sia stato un malfunzionamento del bancomat.

“Sono entrato nel bancomat e ho inserito la mia carta“, ha detto, mostrandoci un bancomat indipendente della banca PNC.

Ha detto che ha poi depositato 1300 euro in contanti, per lo più in banconote da 20, nello slot per contanti del bancomat.

Una situazione paradossale

“L’ho sentito contare i soldi“, ha detto. “Ma mentre stava elaborando, un errore è comparso sullo schermo.” Confuso, ha reinserito la sua carta e ha controllato il suo conto.

“Ho controllato il mio conto, pensando che forse i soldi erano lì“, ha detto. “Ma non era rimasto più nulla.” Il suo conto non mostrava alcun deposito.

Anche chiamando il dipartimento di sicurezza della banca, afferma che molti all’inizio non lo hnano creduto, infatti accusa: “Mi sento come se stessi difendendo me stesso più di quanto tu stia cercando di aiutarmi“, ha detto. “Sto cercando di scoprire dove sono finiti i miei 1300 euro e nessuno può dirmi niente”.

Il signore che rimarrà anonimo per privacy ha detto che non stava chiedendo alla banca di prenderlo in parola ma di guardare il filmato della telecamera sulla macchina e le due telecamere a bolla intorno al bancomat.